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В визите Путина в Китай увидели послание для Запада о новом миропорядке

Sky: Путин и Си послали сигнал о новом порядке, где не будет доминировать Запад

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Визит Владимира Путина в Китай демонстрирует, что страны стали ближе, чем когда либо, и хотят, чтобы весь мир это увидел. Такую оценку поездки российского лидера в КНР дает телеканал Sky News.

«Банкет, чайная церемония, прогулка в парке — Си Цзиньпин и Путин стали ближе, чем когда-либо, и они хотят, чтобы мир увидел это. Их послание заключается в том, что пришло время для нового глобального порядка, в котором не будет доминировать Запад», — говорится в тексте.

В то же время в материале отмечается, что цель поездки Владимира Путина «прагматична», поскольку Москва хочет заручиться дальнейшей поддержкой Пекина в конфликте на Украине.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление РФ и КНР об углублении отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия «мощным итогом переговоров в Пекине» и прямым вызовом «остаточному гегемонизму Запада».

Ранее Путин фразой из песни оценил отношения России и Китая.

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