Семья из Челябинска все еще не получила тело отца, которого перепутали с покойным из Канады

Семья погибшего на Кубе россиянина, тело которого по ошибке отправили в Канаду, считает, что у мужчины есть признаки насильственной смерти. Об этом «Газете.Ru» сообщила вдова умершего Татьяна Нероева. Женщина отметила, что сейчас тело ее мужа пытаются вернуть в Россию с помощью ДНК-теста.

«Мой сын сдал тест ДНК, результаты мы получили. Сейчас эти тесты находятся у переводчика, после этого их отправят в Канаду для сверки, и я надеюсь, что начнется отправка тела моего мужа на родину. Мне кажется, что он погиб насильственной смертью. Фотографии, которые мы получили от работников морга — на них видны гематомы на лице и выбитые зубы. Хотелось бы провести экспертизу, и если это действительно так, то возбудить дело или что-то. В общем, чтобы виновные были наказаны. Я и до этого слышала о случаях, что люди погибают на Кубе при странных обстоятельствах. Также моя цель — сказать людям, что Куба нищая страна, поэтому она очень криминальная и десять раз надо подумать, прежде чем туда ехать», — объяснила Нероева.

Женщина отметила, что семья ждала тело с Кубы три недели, его показали только на отпевании в церкви. Их убедили, что все различия во внешности — результат бальзамирования. Поэтому семья похоронила чужого человека.

«В первый раз увидели его уже в храме, перед отпеванием. Мы задавали вопросы: почему не похож, почему лысый? Нас стали убеждать, что эти изменения как раз возникли от времени, от бальзамирования, и что это правила бальзамирования заставляют брить человека. С этими убеждениями мы похоронили. Через два дня с нами стали связываться представители консульств и рассказывать, что перепутали тело, что мой муж находится сейчас в Канаде. Это родственники (гражданина Канады, которого отправили в Россию вместо мужчины — «Газета.Ru») забили тревогу, потому что им привезли тело с волосатой прической. Еще на руке у моего мужа оставался браслет от отеля, в котором он планировал отдыхать, и через этот браслет они связались с отелем и вышли на нас», — сказала она.

24 апреля телеканал CTV News сообщил, что семья из канадского города Лаваль получила тело российского гражданина вместо погибшего на Кубе родственника. Когда люди пришли на опознание и открыли гроб, в нем оказалось тело неизвестного человека на 20 лет моложе их родственника.

Позднее в МИД России «Газете.Ru» подтвердили, что произошла путаница при транспортировке тел умерших на Кубе канадца и россиянина. Это случилось из-за грубейшего нарушения в морге Гаваны при оформлении документов.

16 мая стало известно, что погибшим россиянином оказался челябинец Илья Нероев. Его семья сообщила, что по ошибке похоронила канадца вместо своего мужа и отца.

Ранее на Урале семья чуть не похоронила чужую бабушку из-за ошибки врачей.