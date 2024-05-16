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Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на «весь мир»

Президент Зеленский: в том, что происходит вокруг Харькова, есть вина всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на «весь мир». Об этом он заявил в ходе интервью для американского телеканала ABC News.

По словам украинского лидера, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США.

Когда ведущий спросил его, является ли происходящее в Харькове виной США, Зеленский ответил, что «это вина мира».

До этого Зеленский заявил, что Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

14 мая в Киеве состоялась двусторонняя встреча украинского лидера и американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Во время переговоров Зеленский рассказал иностранному чиновнику о ситуации на поле боя, в том числе в Харьковской области. При этом он подчеркнул, что для защиты Харькова армии страны необходимы еще два комплекса Patriot.

Ранее Зеленский рассказал о судьбе выделенных Киеву денег.

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