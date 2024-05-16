Суд продлил арест пособникам напавших на «Крокус» террористов

Басманный суд Москвы продлил арест четверым обвиняемым в причастности к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» до 22 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении Назримада Лутфуллои, Якубджона Юсуфзода, Мухаммада Шарипзода и Джумахона Курбонова.

Как передает ТАСС, слушания прошли в закрытом судебном заседании в связи с секретностью дела.

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До этого Басманный суд Москвы продлил арест до 22 августа четверым обвиняемым в нападении на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаке.

Всего по делу о теракте арестованы девять человек. Из них четверо, предположительно, являлись прямыми исполнителями нападения.

Ранее на мемориале возле «Крокуса» появился венок от жителей новых регионов.