«Ювентус» может изгнать тренера после скандала на финале Кубка Италии

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает вопрос об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри после победы в финале Кубка Италии над «Аталантой» (1:0). Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, в клубе остались шокированы подведением тренера, из-за чего тот по ходу игры получил красную карточку — из-за недовольства действиями судьи Аллегри разорвал на себе пиджак, наорал на резервного арбитра, а после матча схватил за горло директора одной из газет, обвинив того в продажности.

Для «Ювентуса» эта победа стала 15-й в Кубке Италии, что является рекордом. «Аталанта» один раз становилась обладателем национального Кубка. Это произошло в сезоне-1962/63. Еще три раза команды играла в финале.

22 мая «Аталанта» сыграет в финале Лиги Европы. В полуфинале «Аталанта» по сумме двух матчей обыграла французский «Марсель». В ответном матче итальянская команда, встречавшаяся против «Марселя» на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0. Счет на 30-й минуте игры открыл Адемола Лукман, спустя 22 минуты преимущество бергамасков увеличил Маттео Руджери, а Эль Билала Туре на пятой компенсированной минуте установил окончательный счет.

«Ювентус» не играл в этом сезоне еврокубков.

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