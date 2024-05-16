Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ювентус» может изгнать тренера после скандала на финале Кубка Италии

«Ювентус» может выгнать Аллегри после победы в финале Кубка Италии

close
100%
IMAGO/Global Look Press

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает вопрос об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри после победы в финале Кубка Италии над «Аталантой» (1:0). Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, в клубе остались шокированы подведением тренера, из-за чего тот по ходу игры получил красную карточку — из-за недовольства действиями судьи Аллегри разорвал на себе пиджак, наорал на резервного арбитра, а после матча схватил за горло директора одной из газет, обвинив того в продажности.

Для «Ювентуса» эта победа стала 15-й в Кубке Италии, что является рекордом. «Аталанта» один раз становилась обладателем национального Кубка. Это произошло в сезоне-1962/63. Еще три раза команды играла в финале.

22 мая «Аталанта» сыграет в финале Лиги Европы. В полуфинале «Аталанта» по сумме двух матчей обыграла французский «Марсель». В ответном матче итальянская команда, встречавшаяся против «Марселя» на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0. Счет на 30-й минуте игры открыл Адемола Лукман, спустя 22 минуты преимущество бергамасков увеличил Маттео Руджери, а Эль Билала Туре на пятой компенсированной минуте установил окончательный счет.

«Ювентус» не играл в этом сезоне еврокубков.

Ранее стало известно, почему Игорь Акинфеев перестал попадать в состав ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами