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В сеть попало видео, на котором немецкий политик облизывает писсуар в общественном туалете

Немецкий политик снял видео, на котором облизывает писсуар в городском туалете

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Marlyn/X

Член Свободной демократической партии Германии (СвДП) Мартин Ноймайер записал видео, на котором он облизал ершик и писсуар в общественном туалете. Об этом сообщает Tag24.

Ролик, возмутивший общественность, был снят, по признанию самого Ноймайера, в туалете на железнодорожной станции. На кадрах видно, как старательно политик облизывает внутреннюю часть металлического писсуара. Тоже самое он сделал с туалетным ершиком и унитазом. По некоторым данным, мужчина записал несколько подобных роликов, но позже удалил их из своих соцсетей.

Известно, что политик баллотировался в совет города Ален федеральной земли Баден-Вюртемберг и занимал второе место в списке. Выборы должны состояться 9 июня, однако после появления скандального видео в сети кандидатура Ноймайера была удалена с сайта. В СвДП ситуацию не комментировали.

Ранее вице-премьер Пермского края покинул пост после скандального видео, записанного его сыном.

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