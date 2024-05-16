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Ученые нашли способ потреблять жирную пищу без вреда для фигуры

Nature: пять часов тренировок в неделю меняют метаболизм жиров в организме

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Ученые из Университета Абердина обнаружили, что пять часов физической активности в неделю трансформируют способ сжигания насыщенных жиров организмом и запускают процесс их использования в качестве энергии. Увеличения массы подкожно жировой клетчатки при этом не происходит. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Команда ученых исследовала, как различные виды жира используются организмом в зависимости от уровня физической подготовки человека. Для этого они провели эксперимент с участием двух групп добровольцев. В первую вошли тренированные мужчины-спортсмены с хорошим здоровьем, а во вторую — добровольцы с диабетом второго типа, которые практически не занимались спортом. Обе группы на протяжении восьминедельного исследования регулярно выполняли физические упражнения.

Спортсменов проинструктировали снизить интенсивность привычных тренировок. Люди с сахарным диабетом выполняли упражнения на выносливость по пять часов в неделю.

До начала и по окончании эксперимента добровольцам вводили небольшое количество различных жиров посредством инъекций и делали МРТ, чтобы увидеть, как разные типы жиров ведут себя внутри их мышечных клеток. Самыми «вредными» считаются насыщенные жиры, избыток которых способствует появлению атеросклеротических бляшек в стенках сосудов и увеличению веса. В естественном виде насыщенные жиры содержатся в сливочном масле, сыре, жирном мясе, мороженом и фастфуде.

Оказалось, что у спортсменов жиры насыщенного типа интенсивно использовались во время физической активности как «предпочтительный источник энергии». Изначально организм нетренированных участников с диабетом преимущественно «запасал» эти жиры, накапливая их в виде подкожно жировой клетчатки. Однако после завершения тренировочной программы метаболизм насыщенных жиров испытуемых с диабетом стал схож с таковым у спортсменов (сокративших физнагрузки). Это не только привело снижению веса, но и улучшило регуляцию глюкозы в организме.

Ранее был найден новый фактор, влияющий на легкость похудения.

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