В Петербурге россиянин разруливал по улицам с тесаком и набросился на ребенка

Жителя Петербурга подозревают в нападении на горожан с тесаком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Ударников. По словам собеседника, 47-летний мужчина напал на ребенка и нанес ему травму. Спустя несколько часов петербуржец замахнулся на другого человека тесаком и угрожал ему.

Как сообщает 78.ru, в полицию обратилась мать мальчика. По ее словам, с нападавшим ее сын не знаком. Заявление в МВД также написал второй пострадавший. Он попросил правоохранителей привлечь к ответственности мужчину с тесаком.

Подозреваемый задержан. На данный момент правоохранители проводят проверку и другие необходимые мероприятия, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

До этого в Петербурге на дворника напали с ножом на овощебазе. По предварительной информации, он отдыхал вместе с другом и распивал алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, переросший в драку.

Ранее россиянин проткнул себе сердце во время чистки рыбы и сам приехал в больницу.