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В парламенте Эстонии не исключили отправку войск НАТО на Украину

Депутат Стойческу: надо обсудить возможность размещения союзных сил на Украине

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель комиссии по гособороне парламента Эстонии Калева Стойческу не исключил отправку войск НАТО на Украину. Об этом написала газета Postimees.

«Любое размещение союзных сил на Украине должно быть совместным решением союзников по НАТО», — сказал он.

По мнению Стойческу, в его основе должен быть консенсус или подавляющее большинство. Парламентарий обратил внимание, что необходимо тщательно обдумать и подготовить такое решение, которое является последним средством поддержки Украины.

Он подчеркнул, что страны — члены НАТО должны обсудить возможность для размещения союзных сил на Украине в определенных местах и для конкретных целей.

Стойческу напомнил, что осенью 2024 года парламент Эстонии принял законодательную меру, позволяющую правительству задействовать до 100 эстонских военнослужащих в миротворческой операции под руководством НАТО.

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