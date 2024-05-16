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Поездку Зеленского в Харьков назвали прощальным визитом

Медведев назвал поездку главы Украины Зеленского в Харьков прощальным визитом

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Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что поездку президента Украины Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный визит. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?» — написал Медведев, прикрепив фотографию, на которой была запечатлена расправа над итальянским диктатором Бенито Муссолини.

16 мая Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области.

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и других военачальников. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако Харьковское «направление остается крайне сложным».

Ранее Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на «весь мир».

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