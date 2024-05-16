Москвич сел на робота курьера, чтобы покататься

В Москве очевидцы сняли на видео мужчину, который хотел прокатиться на роботе-доставщике. Кадры опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Инцидент произошел в центре столицы. Судя по видео, мужчина сел на робота-доставщика, но ехать он отказался. При этом, у курьера все время срабатывала сигнализация.

В конечном итоге мужчина встал с робота-курьера. Чем все закончилось, не сообщается.

До этого в Краснодаре мужчина за рулем кроссовера Honda протаранил пять автомобилей.

Инцидент произошел вечером на улице Валерия Гассия. Японский автомобиль, двигаясь вдоль припаркованных автомобилей, задел пять из них, а затем остановился. Водитель не стал выходить из кроссовера и заснул.

Утром владельцы увидели свои поцарапанные машины и спящего мужчину в Honda с сигаретой в зубах. О том, обратились ли собственники машин в полицию, не сообщается.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей на юго-западе Москвы.