Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа главная проблема в игре Медведева

Экс-теннисистка Дмитриева: Медведев не настроился на турнир в Риме

close
100%
Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Знаменитая отечественная теннисистка и комментатор, 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказалась о выступлении Даниила Медведева на грунтовом «Мастерсе» в Риме, отметив его недостаточный настрой и проблемы с подачей.

«Мне кажется, Медведев не настроился на борьбу и победу на турнире в Риме. В первом сете матча против Томми Пола Даня 10-12 ошибок допустил при всего одном попадании в корт. Но думаю, что последний матч для Медведева был отчасти проверочным. По его игре было видно, что он над чем-то работает, насколько я понимаю именно с Жилем Симоном», — рассказала Дмитриева Legalbet.

По мнению знаменитой теннисистки, Симон, с которым Медведев встречался еще качестве соперников, пытается помочь россиянину обрести традиционное понимание использования пространства корта, в то время как сам Даниил привык очень глубоко за задней линией принимать чужую подачу. Именно с попытками использовать всю ширину корта Дмитриева связала большое количество ошибок Медведева. Также Дмитриева подчеркнула, что на турнире в Риме у российского теннисиста разладилась подача, которая всегда была его сильным оружием. Причем против Пола не получалось и на втором мяче.

Медведев не смог защитить в Риме титул победителя «Мастерса», выигранный им в прошлом году. В 1/8 финала он уступил американцу Томми Полу – 1:6, 4:6.

Ранее Хачанов назвал Олимпиаду важным соревнованием.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами