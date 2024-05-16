Названа главная проблема в игре Медведева

Знаменитая отечественная теннисистка и комментатор, 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказалась о выступлении Даниила Медведева на грунтовом «Мастерсе» в Риме, отметив его недостаточный настрой и проблемы с подачей.

«Мне кажется, Медведев не настроился на борьбу и победу на турнире в Риме. В первом сете матча против Томми Пола Даня 10-12 ошибок допустил при всего одном попадании в корт. Но думаю, что последний матч для Медведева был отчасти проверочным. По его игре было видно, что он над чем-то работает, насколько я понимаю именно с Жилем Симоном», — рассказала Дмитриева Legalbet.

По мнению знаменитой теннисистки, Симон, с которым Медведев встречался еще качестве соперников, пытается помочь россиянину обрести традиционное понимание использования пространства корта, в то время как сам Даниил привык очень глубоко за задней линией принимать чужую подачу. Именно с попытками использовать всю ширину корта Дмитриева связала большое количество ошибок Медведева. Также Дмитриева подчеркнула, что на турнире в Риме у российского теннисиста разладилась подача, которая всегда была его сильным оружием. Причем против Пола не получалось и на втором мяче.

Медведев не смог защитить в Риме титул победителя «Мастерса», выигранный им в прошлом году. В 1/8 финала он уступил американцу Томми Полу – 1:6, 4:6.

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