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В Белгородской области выпускникам разрешили отказываться от сдачи ЕГЭ

Выпускники смогут отказаться от сдачи ЕГЭ в случае обстрела Белгородской области

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Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Отказ выпускников школ в Белгородской области от сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае объявления ракетной опасности будут расценивать как уважительную причину. Такое заявление сделал заместитель губернатора региона — министр образования Андрей Милехин, передает ТАСС.

По его словам, после отмены ракетной опасности ученикам предоставят возможность вернуться в аудиторию и продолжить тестирование. Однако в такой ситуации организаторы экзамена будут учитывать состояние каждого отдельного школьника.

«Если он после объявления ракетной опасности скажет «Нет, сегодня я не готов», то отказ от продолжения экзамена по причине возникновения ракетной опасности будет считаться уважительной причиной», — пояснил глава министерства образования Белгородской области.

Милехин добавил, что при срабатывании сирен ракетной опасности сдача ЕГЭ будет прерываться до официального отбоя тревоги. При этом время, отведенное на написание экзамена, остановят и запустят только после возвращения выпускников в аудиторию.

«Понятно, что это задержка по времени, но никто не пострадает в отведенном количестве минут — в спорте это называется «чистое время», — сказал заместитель губернатора региона.

Ранее выпускникам школ в приграничных районах Белгородской области разрешили не сдавать экзамены для получения аттестата.

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