Администратор «Кремлевского мамковеда» получил условный срок

Хамовнический суд Москвы назначил второму администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станиславу Садовову 3,5 года условно за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Станислав Садовов является сыном администратора «Кремлевского мамковеда» Сергея Садовова.

В феврале 2023 года Хамовнический районный суд города Москвы вынес ему приговор. По данным следствия, Садовов и его подельники, в числе которых был его сын, вымогали денежные средства у директора «Ростеха» Юрия Бровко. У него требовали 800 тыс. рублей, угрожая распространить сведения, позорящие потерпевшего и его близких. Отмечалось, что Садовов полностью признал вину в содеянном, а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в полном объеме возместил Бровко причиненный ущерб. Тогда суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

13 мая суд заменил Станиславу Садовову реальный срок на условный.

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