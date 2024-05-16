Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минюст РФ обновил список нежелательных организаций

Минюст РФ внес украинский центр «Прометей» в реестр нежелательных организаций

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ внесло украинский «Центр исследования среды безопасности «Прометей» в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Перед этим Генеральная прокуратура РФ признала деятельность этой организации нежелательной на территории России.

3 мая турецкий «Комитет Ингушской Независимости» пополнил список нежелательных организаций в РФ.

В конце Минюст добавил в этот перечень объединение Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление»), которое в 2022 году было признано иностранным агентом.

До этого ведомство включило германский «Фонд Бориса Немцова за свободу» в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность НПО Sota Media (признана нежелательной на территории РФ) нежелательной в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами