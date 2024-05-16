Минюст РФ обновил список нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ внесло украинский «Центр исследования среды безопасности «Прометей» в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Перед этим Генеральная прокуратура РФ признала деятельность этой организации нежелательной на территории России.

3 мая турецкий «Комитет Ингушской Независимости» пополнил список нежелательных организаций в РФ.

В конце Минюст добавил в этот перечень объединение Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление»), которое в 2022 году было признано иностранным агентом.

До этого ведомство включило германский «Фонд Бориса Немцова за свободу» в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность НПО Sota Media (признана нежелательной на территории РФ) нежелательной в России.