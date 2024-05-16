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Арабские страны выступили за размещение в Палестине международных сил

Лидеры Арабских стран выступили за размещение международных сил в Палестине

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Hollie Adams/Reuters

Руководство арабских стран, принимающих участие во встрече на высшем уровне в столице Бахрейна Манаме, поддержали предложение о размещении международных миротворческих сил в Палестине до выполнения решения о создании двух независимых государств. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«Арабские страны призывают к размещению международных сил по защите и поддержанию мира в Палестине до тех пор, пока не будет принято положительное решение о создании двух государств», – говорится в декларации саммита.

Накануне израильское правительство отвергло резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с рекомендацией Совету Безопасности вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве постоянного члена организации.

11 мая сообщалось, что большая часть союзников США воздержались при голосовании в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) по резолюции, которая расширяет права Палестины в организации.

Ранее в Пентагоне рассказали, будут ли военные США в Газе.

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