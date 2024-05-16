Россиянин попал в реанимацию с ожогами после взрыва аккумулятора

Житель Ленобласти попал в реанимацию с ожогами после взрыва аккумулятора. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 16 мая в городе Всеволожске. В доме 47-летнего мужчины взорвался литиевый аккумулятор, в результате чего местный житель получил ожоги.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии и отправили в отделение реанимации. У мужчины диагностировали ожоги третьей степени.

Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются. Данных о причине взрыва не поступало.

До этого в поселке Лиховском Ростовской области взорвался частный дом. В результате произошедшего пострадали два человека, их доставили в медицинское учреждение с ожогами.

Ранее в многоэтажном доме Новосибирска произошел взрыв.