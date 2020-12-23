Власти Калужской области объявили 31 декабря выходным днем

Власти Калужской области решили сделать 31 декабря выходным днем в регионе. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поддержал идею партии «Единая Россия» сделать 31 декабря выходным по всей стране. Глава региона указал, что российский лидер также рекомендовал регионам принять такие решения.

Шапша отметил, что в Калужской области оно было принято.

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