В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Тихом океане недалеко от государства Палау произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировали в 18.11 по времени UTC (21.11 мск). Эпицентр залегал на глубине 10 км в 89 километрах к юго-западу от острова Ангаур.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

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