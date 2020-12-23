В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9
Карина Казанцева
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В Тихом океане недалеко от государства Палау произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировали в 18.11 по времени UTC (21.11 мск). Эпицентр залегал на глубине 10 км в 89 километрах к юго-западу от острова Ангаур.
О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
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