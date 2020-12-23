Путин поддержал идею ЕР сделать 31 декабря выходным по всей РФ

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единой России» сделать 31 декабря выходным по всей стране, передает ТАСС.

С соответствующим предложением в среду, 23 декабря, во время заседания Госсовета выступил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Глава государства отметил, что работа 31 декабря «очень своеобразная». Российский лидер указал, что по действующем закону в текущем году уже нельзя объявить выходной на федеральном уровне.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это», — сказал Путин.

Он также добавил, что уже в 2021 году можно будет нужное решение принять, чтобы «организовать этот праздничный день (31 декабря. «Газета.Ru») на будущее с федерального уровня».

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