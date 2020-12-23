Госдума приняла закон об иноагентах-физлицах

Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в РФ на средства из-за рубежа, передает РИА «Новости».

Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

СМИ будут обязаны маркировать материалы таких лиц и организаций. Иноагентов будут вносить в соответствующий реестр. Их также обяжут систематически информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.

В проекте уточняется понятие «политическая деятельность». Так, она осуществляется через участие в организации и проведении митингов и шествий, при участии в выборах и наблюдения за ними, в деятельности политических партий, а также путем проведения опросов общественного мнения.

Также в документ включили пункт, согласно которому члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти.

Иностранных агентов, не устранивших нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.

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