Новый вариант коронавируса стал доминировать в Лондоне
В последнее время в Лондоне стал доминировать новый, более заразный, вариант коронавируса. Об этом заявили главный врач страны Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс, передает РИА «Новости».
Они утверждают, что новый вариант коронавируса очень быстро распространяется по городу.
«В декабре новый вариант стал доминирующим в Лондоне», — отметил Вэлланс.
В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон с воскресенья вводит в Лондоне и на юго-востоке страны новый, максимальный, четвертый уровень ограничений.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.
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