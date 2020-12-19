Новый вариант коронавируса стал доминировать в Лондоне

В последнее время в Лондоне стал доминировать новый, более заразный, вариант коронавируса. Об этом заявили главный врач страны Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс, передает РИА «Новости».

Они утверждают, что новый вариант коронавируса очень быстро распространяется по городу.

«В декабре новый вариант стал доминирующим в Лондоне», — отметил Вэлланс.

В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон с воскресенья вводит в Лондоне и на юго-востоке страны новый, максимальный, четвертый уровень ограничений.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.

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