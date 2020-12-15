Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5307 пациентов
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
За минувшие сутки в Москве от коронавируса нового типа вылечились 5307 пациентов, сообщает городской оперативный штаб.
Общее число выздоровевших после заражения COVID-19 в столице увеличилось до 539 859 человек, указано в сообщении.
За все время пандемии в России выявлено более 2,6 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 47 тысяч — с летальным исходом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число смертей от коронавируса в Москве превысило 10 тысяч
— Эксперт спрогнозировал снижение числа заболевших COVID-19 в РФ к концу зимы
— Ученый объяснил причины меньшего заражения COVID-19 у людей с астмой