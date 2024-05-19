МИД готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли

В настоящий момент ведется работа по оформлению необходимого пакета документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщили в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, передает РИА Новости.

Речь идет о документах, которые относятся к обществу с ограниченной ответственностью, которое будет отвечать за организацию беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств государств при международных организациях.

Панируется, что после покупки дипломатам будет выдаваться чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе. Уточняется, что магазины ошибочно считать возрождением «Березок» времен СССР, которые наряду с иностранцами могли посещать и советские граждане при наличии чеков Внешпосылторга.

В марте временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов предложил отменить порог беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли.

До этого сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству с призывом снизить порог беспошлинной торговли. Там предложили вернуть действие беспошлинного ввоза товаров для физлиц в €200 евро с 1 апреля 2024 года. В феврале Минфин РФ поддержал инициативу снизить порог до €200.

Ранее в России в пять раз снизился верхний порог беспошлинного ввоза товаров.