Усик рассказал о тяжелой подготовке к бою с Фьюри

Новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что из-за подготовки к победному бою с Тайсоном Фьюри он пропустил рождение собственных детей, передает «Чемпионат».

«Я пропустил Новый год, день рождения сына, еще одного сына, дочери, рождение еще одной дочери. Я пропустил все семейные праздники. Все время только тренировался», — сказал Усик.

Усик выиграл раздельным решением судей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого боя.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее американский боксер назвал Усика животным.