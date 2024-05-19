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В Минобороны сообщили о планах террористов атаковать российских военных в Сирии

Генерал Попов: в Сирии боевики готовят удары по позициям ВС РФ, предприняты меры

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Omar Sanadiki/Reuters

Участники организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) собираются атаковать позиции Вооруженных сил России, а также сирийских военных. Об этом на брифинге рассказал замглавы подчиненного Минобороны РФ Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов, его цитирует РИА Новости.

«Боевики... в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов», — рассказал военный.

По словам Попова, превентивные меры для защиты российских и сирийских солдат предпринимаются.

10 мая Попов сообщил, что российская военная полиция блокировала движение колонны «международной антитеррористической коалиции» на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке. В дальнейшем колонна развернулась и убыла в обратном направлении.

7 мая ЦПВС сообщал о восьми нарушениях, совершенных коалицией. Уточнялось, что были зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в России). В результате этих инцидентов ранения получили двое сирийских военнослужащих.

Ранее суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор сторонникам боевиков в Сирии.

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