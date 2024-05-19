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В Японии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о бездетных женщинах

Kyodo: глава МИД Японии Камикава извинилась за слова о сути женщин без детей

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Vesa Moilanen/Reuters

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава подверглась резкой критике за слова о женщинах, у которых нет детей. Об этом пишет местное агентство Kyodo.

По информации журналистов, 18 мая глава внешнеполитического ведомства выступила с речью в поддержку кандидата от правящей в стране Либерально-демократической партии на выборах губернатора в префектуре Сидзуока. Во время мероприятия она задалась вопросом, в чем заключается суть женщин без рождения детей.

В результате оппозиционные партии раскритиковали Камикаву, назвав ее высказывание «лишенным такта». Также ситуацию прокомментировал японский премьер-министр Фумио Кисида, призвав членов правительства избегать фраз, которые могут породить недопонимание.

«Я приношу свои искренние извинения, что мои слова могли привести к тому, что мои искренние намерения были восприняты неверно, поэтому я отзываю их», — заявила сама глава МИД.

Она добавила, что в 2000 году была избрана в палату представителей страны от префектуры Сидзуока. По словам министра, своими словами она хотела мотивировать тех, кто в прошлом помог ей стать парламентарием, вновь «проявить силу женщин» и избрать нового губернатора в префектуре.

Ранее Камикава назвала тревожным заявление о постоянной готовности стратегических сил РФ.

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