Украинские слушатели раскритиковали Верку Сердючку за русскоязычные песни

Часть украинских поклонников ушли с концерта певца Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом сообщает местное издание ТСН.ua.

Отмечается, что причиной стали русскоязычные композиции Данилко, которые написаны исполнителем еще до начала СВО. Возмущенные слушатели, заявляет издание, ушли прямо посреди мероприятия.

На концерте, помимо прочего, Данилко также исполнил обновленную версию песни «Dancing Lasha Tumbai». Теперь композиция называется «Dancing Russia Goodbye». Еще он обратился со сцены к участницам «Евровидения-2024» от Украины, Алене Савраненко и Jerry Heil (Яне Шемаевой). Данилко исполнил на мероприятии их песню Teresa & Maria, где вместо строк »«с нами мама Тереза и Дева Мария» пропел «с нами мама Тереза и наша Вера».

В мае стало известно, что Данилко заработал в новогоднем корпоративе для российских бизнесменов в Дубае 15 млн рублей. По словам критика Бабичева, высокие цены связаны с тем, что Данилко обычно выступает на корпоративах вместе с очень большой и дорогостоящей командой поддержки.

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