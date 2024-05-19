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В Британии назвали «хуже критической» ситуацию для ВСУ

Британский аналитик Меркурис заявил, что ситуация для ВСУ стала хуже критической

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения стала хуже критической. Такую оценку он высказал на своем блоге в YouTube.

«Мы получаем все больше новостей с фронта, и эти вести продолжают быть очень плохими для украинцев. Если говорить точнее, то ситуация в целом переходит от просто критической к худшей, и это касается всех направлений», — заявил Меркурис.

По его словам, потери в рядах армии Украины достигают 70% на всех участках фронта, в связи с чем Киев регулярно перебрасывает элитные бригады с различных направлений, что лишь сильнее истощает подразделения.

До этого лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что продвижение ВС РФ в зоне проведения спецоперации разозлило западную прессу и представителей политических кругов.

Ранее в Британии призвали Кэмерона «не тыкать русского медведя палкой».

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