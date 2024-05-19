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В подконтрольном Киеву Херсоне повредили припортовую инфраструктуру

В подконтрольной Украине части Херсона повредили припортовую инфраструктуру

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Shutterstock

Припортовая инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области, где накануне произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин.

Подробностей чиновник не привел.

16 мая в подполье сообщали, что мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке, они не имеют возможности соблюдать нормы личной гигиены и не могут связаться с родственниками.

Днем 15 мая командир отряда партизан «Херсонское сопротивление» заявил, что в Херсоне находятся около двух тысяч украинских военных, остальные силы Вооруженных сил Украины сосредоточены в пригороде.

До этого подпольщики рассказали, что украинские власти намерены мобилизовать в Херсоне как можно больше мужчин, для чего в город присланы военкомы из западных областей страны.

Ранее в Херсонской области уничтожили склады боекомплектов и гаубицу М777 ВСУ.

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