Известный промоутер высказался, нужен ли повторный поединок Усик — Фьюри

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал в своих соцсетях фантастическим бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Фантастический бой. Нужно назначить реванш», — написал Уоррен.

Усик одержал победу по итогам 12 раундов раздельным решением судей. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого боя.

Усик в поединке с Фьюри стал абсолютным чемпионом мира.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Усик заявил, что победил Фьюри ради моего бога.