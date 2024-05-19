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В Германии посчитали законным уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО

Экс-чиновник МО ФРГ Ланге счел законным уничтожение ракет РФ с территории НАТО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший сотрудник министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что уничтожение ракет ВС РФ на территории Украины со стороны стран НАТО не будет противоречить уставу ООН и международному праву. Его слова приводит Tagesschau.

«Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — считает Ланге.

Он призвал уничтожать выпущенные Россией ракеты и БПЛА с территории Польши, Румынии и Словакии. Подобное развитие событий позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) переместить системы ПВО с западной части страны ближе к линии соприкосновения, в том числе к Харькову, указал Ланге.

До этого экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Польше и Румынии задействовать свои ПВО для помощи Украине. По его мнению, это можно делать на территории НАТО, без отправки армейского контингента на поле боя на Украину.

Ранее в Германии предложили сбивать российские ракеты над Украиной из Польши.

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