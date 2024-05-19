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Киркоров будет «нежиться на Мальдивах» после многомиллионного проигрыша

Певец Филипп Киркоров проиграл Денису Дорохову 20 млн рублей на шоу «Звезды»

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров вместе с командой «Борцы» проиграли комику Денису Дорохову и «Регионам» в финале шоу «Звезды».

В решающей битве бывший супруг Аллы Пугачевой пел как на русском, так и на болгарском языках. Участники команды сыронизировали над исполнителем, вручив букву Д. Они включили композицию звезды «Полетели», в котором он произносит «дожжем» вместо «дождем». Команда Киркорова набрала 20 баллов, заняв третье место.

Лидерами финала оказались Дорохов и команда «Регионы». Участники заявили, что 20 млн рублей им нужнее, нежели Филиппу Киркорову.

«Ну вот выиграет Киркоров — он опять поедет на Мальдивы нежиться под солнышком. А если мы выиграем — мы проведем газ в дом Сашкиных родителей. Вот и решайте, кому это тепло более желанно», — подчеркнули они в эфире.

По итогу за команду проголосовала большая часть зрительского зала, а также члены жюри Сергей Жуков и Валя Карнавал. Остальные судьи — Гарик Харламов, Тимати и Артемий Лебедев — не стали вставать с кресел, поэтому Дорохов пошутил, что «впервые регионы свысока смотрят на москвичей».

До этого сообщалось, что в рамках финального выпуска каждый из членов жюри придумал свою номинацию, в рамках которой и отдавал свой кубок полюбившейся команде. Рэпер Тимати отдал «Лучшую пародию» команде из Красноярска и Джигану, а дизайнер Артемий Лебедев подарил награду за «Лучшую шутку» Александру Ревве и комикам из «Студии союз».

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