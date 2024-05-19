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В Югре мужчина покормил с рук медведя, который бродит по городу пятые сутки

В ХМАО мужчина покормил с рук медведя и попал на видео

Житель Лангепаса покормил с рук медведя, которого власти пытаются отогнать в лес пятые сутки. Видео опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Во дворах жилых домов Лангепаса горожане сняли на видео, как местный житель подкармливает медведя. Бесстрашный россиянин подошел к хищнику с пакетом и накормил его с рук. Горожане наблюдали прикорм хищника за забором и негодовали.

По данным портала «Муксун. Fm», на видео попал охранник одной из городских больниц. Местные жители отмечают, что животное пятые сутки разгуливает по городу, сотрудники МВД патрулируют улицы и пытаются отогнать хищника в лес.

До этого сообщалось, что жительница подмосковной деревни едва не пострадала от медведицы, живущей у нее на участке больше 20 лет. Хозяйка как обычно покормила с утра питомца и ушла в дом, плохо заперев дверь клетки. Медведица воспользовалась случаем, выбралась из изоляции и забежала в жилое помещение. В итоге пенсионерке пришлось спасаться бегством.

Ранее медведь напал на пенсионерку, которая пыталась его сфотографировать.

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