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Нюта из «Ранеток» о переживаниях после распада группы: «Разные мысли были»

Певица Нюта из «Ранеток» рассказала, что тяжело переживала распад группы

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Личный архив певицы

Бывшая участница коллектива «Ранетки» Нюта (настоящее имя — Анна Байдавлетова) рассказала, что столкнулась с финансовыми трудностями после распада группы. Этим звезда в рамках YouTube-шоу «Без масок».

«Визажистом я даже подрабатывала. Я искала возможность заработать. Барабаны преподавала детям. И друзья, которым я обращалась за помощью, найти работу, не могли поверить в то, что я из группы и нуждаюсь в работе хотя бы обычной, стабильной», — призналась барабанщица.

Байдавлетова заявила, что ее посещали «разные мысли» после случившегося, в том числе и депрессивные. Она назвала время после распада группы «самым тяжелым». Звезда добавила, что с подобными трудностями столкнулись все участницы коллектива, не только она.

Артистка рассказала также, что участницы группы не получали высокие гонорары, даже будучи в «Ранетках». Девушка вспомнила, как им отдали лишь 100 тыс. рублей за концерт в «Олимпийском», в то время как реальный доход составлял в миллионы рублей. По словам Байдавлетовой, вырученные за выступление деньги казались им большими, так как их зарплата была соразмерна той, что получали родители.

«Там, то одна сначала ушла, потом вторая забеременела. Вот и мы за это время не смогли заработать так, чтобы могли какую-то подушку безопасности сделать. Поэтому, естественно, на этом фоне начались прям и срывы и скандалы. У группы был контракт с лейблом, который занимался продвижением, а наш продюсер просто не захотел продлевать его», — назвала причину распада группы Нюта.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце и Роман Чуйков расскажут о своем романе в рамках мюзикла.

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