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В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА произошли два взрыва

Два взрыва произошли в Славянском районе Кубани из-за атаки украинских дронов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военные атаковали Краснодарский край при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате в регионе произошли два взрыва, написал в своем Telegram-канале глава Славянского района Кубани Роман Синяговский.

По его словам, один из взрывов произошел в хуторе Трудобеликовский. Еще один взрыв зафиксировали недалеко от старого кладбища, также расположенного на территории Славянского района.

«На месте падений работают специальные службы», — отметил представитель властей.

По предварительной информации, в результате атак никто не пострадал. Также не было зарегистрировано никаких разрушений, уточнил Синяговский.

Утром 19 мая министерство обороны РФ сообщило, что ночью в небе над Краснодарским краем были уничтожены и перехвачены 57 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом в Белгородской области и Республике Крым сбили три и один беспилотник соответственно.

Как рассказали в оперативном штабе Краснодарского края, во время атаки на регион один из БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Славянск-на-Кубани. В свою очередь, Telegram-канал Baza заявил о попытке пяти украинских дронов атаковать аэродром в станице Кущевская.

Ранее в Белгородской области после атаки украинского дрона загорелся храм.

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