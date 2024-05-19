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В Британии заявили, что мобилизация угрожает металлургическому комбинату на Украине

FT: Украина может лишиться крупнейшего меткомбината из-за мобилизации

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Мобилизация на Украине угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом заявил его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times.

«Если власти Украины продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно работников для функционирования. Мы здесь говорим о существовании компании», — сказал он.

Для привлечения на завод женщин предприятие разместило по городу билборды с изображениями представительниц прекрасного пола в оранжевой спецодежде со слоганами «Девушки тут реально рулят!». Лонгобардо отметил, что стратегия по набору персонала частично направлена на то, чтобы заменить мобилизованных мужчин.

«Ранее завод нанимал женщин в основном на административные должности, теперь они все больше берут на себя роли, требующие физической работы», — говорится в публикации.

До этого испанское издание El Pais сообщило, что Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения.

Ранее кабмин Украины продлил отсрочку от призыва сотрудникам железной дороги.

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