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Хиросима и Нагасаки выразили США протест в связи с ядерными экспериментами

Хиросима и Нагасаки выразили США протест из-за испытаний с ядерными боезарядами

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AP

Администрация городов Хиросима и Нагасаки, которые в 1945 году подверглись ядерным бомбардировкам со стороны Соединенных Штатов, выразилиа Вашингтону протест из-за испытаний в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. В заявлении отмечается, что подобные действия идут вразрез с желанием многих людей, которые призывают отказаться от оружия массового поражения, сообщает телеканал NHK.

«Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это еще раз», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что соответствующие испытания Соединенных Штатов «недопустимы ни при каких обстоятельствах».

Ранее Национальное управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США сообщило, что провело «субкритический эксперимент» в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. В ведомстве заверили, что эксперимент не нарушает моратория и соответствует положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

До этого заместитель постоянного представителя Японии Мицуко Сино в ООН упомянула Хиросиму и Нагасаки, критикуя ядерную риторику российских властей — однако во время своего выступления японский дипломат не упомянула, кто именно подверг ядерной бомбардировке японские города.

Ранее в США призвали передать Израилю бомбы, вспомнив атомные удары по Японии.

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