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Шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сообщили о падении шести БПЛА на территории Славянского НПЗ

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Global Look Press

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — написал он.

Он отметил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

19 мая в Минобороны сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области. 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

В ночь на 17 мая силы ПВО подавили более 10 БПЛА в Новороссийске.

9 мая украинские дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее назвали потери ВСУ в зоне действий группировки «Юг».

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Атаки БПЛА на Россию
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