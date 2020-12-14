В России выявлено 27 328 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 27 328 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

По данным оперштаба, 18,9% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за сутки зафиксировано 450 летальных исходов заболевания, полностью выздоровели 18 562 человека.

За все время пандемии в России выявлено 2 681 256 случаев COVID-19, из них 47 391 — с летальным исходом.

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