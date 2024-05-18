Участница «Новой фабрики звезд» обиделась на Жукова из-за сравнения с конкуренткой

Певица и участница «Новой фабрики звезд» Нонна Еганян возмутилась из-за сравнения от Сергея Жукова с другой конкурсанткой.

«Нонна, ждем от тебя больше искры! В какие-то моменты ты почему-то отключаешься на сцене. Вроде все хорошо, а потом бах — и все: Нонна пропала. Если хочется остаться, ты должна это максимально показать в своем стремлении, завладеть аудиторией», — заявила продюсер Юлия Сумачева.

Артистка спокойно восприняла критику женщины, но когда свое слово высказал наставник Сергей Жуков, Еганян вспылила. Он сравнил ее выступление с номером участницы Марии Гордеевой, которая, по мнению солиста «Руки вверх», показала больше энергии во время выступления. Со сцены Еганян попросила наставника не переживать за нее, а за кадром высказала свое негодование из-за критики.

«Считаю, что очень хорошо выступаю на каждом концерте. Я считаю себя полноценным артистом. Сравнить выступления — ужасно! Отвратительно!» — возмутилась Еганян.

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