На танкере у побережья Саудовской Аравии произошел взрыв
Максимс Краюшкинс
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На морском танкере в западной части Саудовской Аравии у побережья портового города Джидда произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Организацию по координации морских торговых перевозок (UKMTO).
«Организации известно о взрыве, который случился на морском танкере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что идет расследование.
В свою очередь, компания Dryad Global сообщает, что взрыв произошел примерно 22.11 по UTC (1.11 мск).
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