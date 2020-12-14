На танкере у побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

На морском танкере в западной части Саудовской Аравии у побережья портового города Джидда произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Организацию по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

«Организации известно о взрыве, который случился на морском танкере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что идет расследование.

В свою очередь, компания Dryad Global сообщает, что взрыв произошел примерно 22.11 по UTC (1.11 мск).

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