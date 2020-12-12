Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова

В псковском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Инцидент произошел с воздушным судном компании «Аэроконтроль», которая осуществляет летную проверку оборудования аэропортов.

«Экипаж не пострадал, самолет повреждений не получил. Благодаря оперативным действиям команды аэропорта самолет уже вернули на ось взлетно-посадочной полосы и отбуксировали на стоянку аэропорта», — уточнил губернатор.

Кроме того, из-за обледенения полосы прибывший из Минвод самолет «Руслайн» сел на запасной аэродром в Петербурге. Также был перенесен субботний рейс из Москвы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

— Самолет совершил аварийную посадку во Внуково с открытой стойкой шасси

— Самолет Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новосибирска