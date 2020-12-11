РФПИ: испытания «Спутника V» в комбинации с вакциной AstraZeneca могут начать за рубежом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что совместные первоначальные исследования по комбинации вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и российского препарата «Спутник V», вероятно, будут проводиться, за рубежом.

Он отметил, что о формате испытаний будет объявлено уже на следующей неделе.

«Эти исследования, скорее всего, будут проводиться вначале не в России», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что в случае их успешного завершения, компании, вероятно, будут сами производить компоненты своих вакцин.

Глава РФПИ также заявил, что в настоящее время обсуждается вопрос о проведении совместных исследований вакцин от COVID-19 с одной из ведущих китайских компаний.

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