В Нижнем Новгороде подрались работники ритуальной компании и родственники умершего
В Нижнем Новгороде подрались работники ритуальной компании и родственники умершего, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Отмечается, что 7 декабря в полицию по телефону сообщили о смерти 83-летнего мужчины в поселке Новое Доскино Автозаводского района Нижнего Новгорода. Полицейские выехали на место.
Во время опроса они установили, что к родственникам погибшего уже обратились работники ритуального агентства. Получив отказ, они «спровоцировали конфликт и избили молодого человека, являющегося близким родственником умершему гражданину».
Пострадавший уже обратился за медицинской помощью.
Полиция проводит проверку.
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