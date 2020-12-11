В Нижнем Новгороде подрались работники ритуальной компании и родственники умершего, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что 7 декабря в полицию по телефону сообщили о смерти 83-летнего мужчины в поселке Новое Доскино Автозаводского района Нижнего Новгорода. Полицейские выехали на место.

Во время опроса они установили, что к родственникам погибшего уже обратились работники ритуального агентства. Получив отказ, они «спровоцировали конфликт и избили молодого человека, являющегося близким родственником умершему гражданину».

Пострадавший уже обратился за медицинской помощью.

Полиция проводит проверку.

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