На матч Сербия — Англия пришли болельщики с флагами России

На матч группового этапа чемпионата Европы между Сербией и Англией пришли болельщики с флагами России, передает Sport24.

На трибунах стадиона были замечены флаги России с надписями «Йошкар-Ола» и «Белгород»

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка. Англия пока выигрывает со счетом 1:0.

В последний раз Англия играла с Сербией в 2003 году в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Гарри Кейн установил рекорд сборной Англии.