С 1 сентября всем россиянам разрешат пользоваться дефибрилляторами

С 1 сентября 2024 года в России любой человек, оказывающий первую помощь, сможет использовать автоматический наружный дефибриллятор (АНД). Научиться первой помощи можно только на специальных курсах. Об основных правилах использования дефибриллятора рассказал кардиолог Алексей Утин в своем Telegram-канале.

«Для запоминания последовательности действий используйте мнемоническое правило – БРАТАН. Безопасность, Реакция, Анализ дыхания, Телефон 112 (или 103), Автоматический наружный дефибриллятор, Непрямой массаж сердца», — рассказал врач.

Перед началом реанимации нужно убедиться в безопасности пострадавшего и того, кто будет оказывать помощь, затем — проверить наличие реакции у пострадавшего. Например, громко спросить, что с ним случилось, потрясти за плечо. Если сознания нет, надо убедиться в отсутствии дыхания. Для этого нужно встать на колени сбоку от пострадавшего.

«Положите одну руку на лоб, а двумя пальцами поднимает подбородок вверх и наклонитесь ухом к его рту, смотря в сторону грудной клетки. Для оценки дыхания запомните правило СОС – слышу (дыхание ухом), ощущаю (кожей щеки), смотрю (как расширяется грудная клетка)», — объяснил врач.

Если дыхания не слышно, оно не ощущается и его не видно в течение десяти секунд, нужно громко позвать на помощь. Одного из очевидцев нужно попросить вызвать скорую помощь и сообщить оператору, что человек без признаков жизни, назвать адрес и время начала первой помощи.

Дефибрилляторы уже есть в некоторых МФЦ, супермаркетах, фитнес-клубах и гостиницах. Пока кто-то из очевидцев ищет устройство, нужно начать непрямой массаж сердца. Его правила нужно освоить самостоятельно, а лучше — пройти курсы оказания скорой помощи. Главное — не прекращать делать массаж. В процессе следует обучить кого-то из очевидцев, чтобы была возможность смены.

Когда дефибрилятор найдется, нужно продолжать непрямой массаж сердца. Помощник в этом время должен наклеить электроды.

«Следуйте указаниям дефибриллятора. Приостановите массаж и уберите руки, пока он проверяет ритм, и нажмите кнопку разряда, если это необходимо. Перед тем как дать разряд прибор попросит всех держаться подальше от пострадавшего. Продолжайте непрямой массаж сердца после разряда. Через некоторое время АНД снова предложит оценить ситуацию, чтобы, возможно, дать разряд», — рассказал кардиолог.

При появлении признаков жизни (дыхания, активных движений, сознания), пострадавшего нужно перевернуть на бок и дождаться приезда скорой. Использование дефибриллятора повышаеет шансы на выживание пострадавшего, отметил кардиолог.

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