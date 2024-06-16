В Грузии произошли четыре землетрясения

В Грузии в воскресенье, 16 июня, произошли четыре землетрясения. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

По его информации, первые подземные толчки магнитудой 3,8 были зафиксированы в первой половине дня в 9 км от города Они. Второе землетрясение случилось спустя два часа в 10 км от этого населенного пункта, его магнитуда составила 4,7. Третье и четвертое землетрясение магнитудами 4,4 и 3,3 произошли в 7 и 12 км от данного города во второй половине дня.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

16 июня начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что в ночь на воскресенье на острове произошли два землетрясения.

До этого сообщалось, что США угрожает 9-балльное землетрясение и цунами высотой 30 метров.

По прогнозу ученых, тектонические плиты в означенном регионе могут «наехать» друг на друга, увеличивая давление с риском сильнейших подземных толчков. Подобный катаклизм грозит спровоцировать цунами с волнами, достигающими 30 метров в высоту.

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