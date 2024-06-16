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Ученые нашли способ предсказать рак за несколько лет до его появления

Nature Medicine: анализ крови на опухолевую ДНК выявляет рак на ранней стадии

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Shutterstock

Новый анализ на наличие ДНК опухоли в крови может выявить рак на месяцы или годы раньше, чем традиционные методы диагностики. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Технология жидкой биопсии основана на обнаружении в крови опухолевой ДНК, которая отличается особыми мутациями. Основное препятствие для внедрения этого метода — низкое содержание ДНК в крови. В новом исследовании ученые обучили модель машинного обучения для обнаружения циркулирующей опухолевой ДНК (цДНК). Это позволило им преодолеть ограничения метода.

Технологию протестировали на пациентах с опухолями легких, кожи, молочной железы, раком кишечника. Анализ выявил рецидив рака кишечника у 9 из 15 пациентов. Реальный рецидив произошел у пяти из них. При этом не было ложноотрицательных результатов, то есть рак не вернулся к пациентам, у которых анализ не выявил ДНК опухоли. Аналогично, тест смог выявить рецидив рака молочной железы. Кроме того, жидкостная биопсия на несколько недель раньше обычной рентгенографии обнаружила, что пациенты с раком легкого реагировали на лечение.

Также ученые показали, что новая технология может обнаружить ДНК предраковых полипов кишечника, из которых в течение нескольких лет развиваются злокачественные опухоли. До этого не было известно, что ДНК полипов может попадать в кровь пациентов.

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