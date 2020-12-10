В центре европейской территории России ожидается потепление

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на центр европейской территории страны надвигается атлантическое тепло. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее словам, со следующей недели дневная температура в Москве не будет опускаться ниже -5°C. При этом ночные температуры будут колебаться от -3°C до -8°C. Особых снегопадов не ожидается, возможен лишь небольшой снег.

Паршина добавила, что вторая половина декабря ожидается более теплой по сравнению с первой.

Как отмечается, потепление связано с уходом из центральной части европейской территории России сибирского антициклона, который устойчиво держался до этого.

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