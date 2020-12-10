В центре европейской территории России ожидается потепление
Елизавета Мележенкова
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на центр европейской территории страны надвигается атлантическое тепло. Об этом сообщает «Российская газета».
По ее словам, со следующей недели дневная температура в Москве не будет опускаться ниже -5°C. При этом ночные температуры будут колебаться от -3°C до -8°C. Особых снегопадов не ожидается, возможен лишь небольшой снег.
Паршина добавила, что вторая половина декабря ожидается более теплой по сравнению с первой.
Как отмечается, потепление связано с уходом из центральной части европейской территории России сибирского антициклона, который устойчиво держался до этого.
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